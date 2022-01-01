В аэропортах Москвы задержали и отменили более 120 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 120 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Большая часть отмен пришлась на аэропорт Шереметьево. Там отменено сразу 115 рейсов. Еще три при этом задержаны.

Есть изменения в графике и в международном аэропорту Внуково: три рейса отменено и один задержан.

В Домодедово задерживаются два рейса.

Ранее сообщалось, что в последний день года в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов. Из-за изменения графиков многим пассажирам пришлось встретить новогоднюю ночь в пути.

Между тем в пресс-службах воздушных гаваней сообщалось, что аэропорты функционируют штатно. Так, в Шереметьево заявили, что отмены рейсов происходят по решению авиакомпаний в связи со слабой загрузкой в первые дни новогодних каникул.