В Москве задержали или отменили свыше 90 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 90 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В Домодедово 20 рейсов задержали и два отменили. Во Внуково задерживается вылет 12 самолетов. При этом три рейса отменили.

Больше всего отменено рейсов в Шереметьево. Согласно данным сервиса, в аэропорте отменили 49 вылетов. Шесть рейсов задерживают.

Многочисленные отмены рейсов также фиксировали в Москве накануне. В Шереметьево задержали 14 вылетов самолетов. При этом 58 лайнеров там не взлетели вовсе.

В аэропорту Домодедово перенесли время вылета для 31 рейса. Кроме того, 4 взлета там отменили. В свою очередь, во Внуково задержали 21 рейс. Также там отменили 4 вылета.

Ранее в Москве отменили и задержали почти 60 авиарейсов. При этом больше всего изменений случилось в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 15 самолетов, вылет еще 7 – отменили.

