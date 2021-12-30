Более 130 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многочисленные отмены и задержки авиарейсов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По данным портала, всего в трех столичных воздушных гаванях корректировки затронули 132 рейса.

В частности, в Шереметьево задержали 14 вылетов самолетов. При этом 58 лайнеров там не взлетят вовсе.

В аэропорту Домодедово перенесли время вылета для 31 рейса. Кроме того, 4 взлета там отменили.

В свою очередь, во Внуково задержали 21 рейс. Также там отменили 4 вылета.

Причины корректировок не уточняются.

Ранее в Москве отменили и задержали почти 60 авиарейсов. При этом больше всего изменений случилось в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 15 самолетов, вылет еще 7 – отменили.

До этого в столице задержали и отменили свыше 40 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок также произошло в аэропорту Шереметьево.