Более 130 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Многочисленные отмены и задержки авиарейсов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По данным портала, всего в трех столичных воздушных гаванях корректировки затронули 132 рейса.
В частности, в Шереметьево задержали 14 вылетов самолетов. При этом 58 лайнеров там не взлетят вовсе.
В аэропорту Домодедово перенесли время вылета для 31 рейса. Кроме того, 4 взлета там отменили.
В свою очередь, во Внуково задержали 21 рейс. Также там отменили 4 вылета.
Причины корректировок не уточняются.
Ранее в Москве отменили и задержали почти 60 авиарейсов. При этом больше всего изменений случилось в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 15 самолетов, вылет еще 7 – отменили.
До этого в столице задержали и отменили свыше 40 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок также произошло в аэропорту Шереметьево.
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