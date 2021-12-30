Почти 60 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По имеющимся данным, всего в трех столичных аэропортах корректировки затронули 58 рейсов.
Больше всего изменений случилось в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 15 самолетов, вылет еще 7 – отменили.
В Домодедово известно о переносе времени вылета для 19 лайнеров.
В свою очередь, во Внуково задержали 11 рейсов. При этом 6 самолетов там не поднимутся в воздух вовсе.
Причины корректировок неизвестны.
Накануне в Москве задержали и отменили свыше 40 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 9 рейсов, еще 10 – отменили.