Свыше 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, всего в трех столичных аэропортах изменения в расписании затронули 41 рейс.

Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 9 рейсов, а еще 10 – отменили.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для 9 лайнеров. При этом 3 самолета там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Домодедово сообщили о задержке 10 рейсов.

Причины корректировок не уточняются.

Ранее в столичных аэропортах изменения в расписании затронули свыше 60 рейсов. В частности, во Внуково задержали 10 рейсов, еще 4 вовсе отменили.