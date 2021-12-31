В первый день новогодних каникул столичные аэропорты работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские аэропорты в первый день новогодних каникул работают в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней сообщает РИА Новости.
Так, штатно функционирует аэропорт Шереметьево. Все рейсы в нем выполняются по расписанию.
"Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой в предновогодний день и первый день нового года по решению авиакомпаний", – сказали в пресс-службе аэропорта.
В штатном режиме работает также и аэропорт Домодедово.
Нет перебоев и в функционировании международного аэропорта Внуково.
"Отмен рейсов нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега", – отметили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах задержаны или отменены более двухсот рейсов. Из-за изменения графиков многие пассажиры встретят новогоднюю ночь в пути.
В столичных аэропортах наблюдается массовое скопление людей
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