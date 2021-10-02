Дэниел Крэйг получит именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

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Британский актер Дэниел Крэйг удостоится именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщает ТАСС.

Последние годы артист появлялся на экране в образе агента Джеймса Бонда.

"Мы рады разместить его звезду на "Аллее славы" рядом со звездой Роджера Мура – другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда", – рассказали в пресс-службе организации, которая занимается именными знаками.

Звезда Дэниела Крэйга станет 2 704-й по счету. Ее символически разместят у здания с номером 7 007.

В августе 2021 года Крэйг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Издание Variety сообщило, что за съемки в серии фильмов "Достать ножи" британец заработал 100 миллионов долларов.

Роль Джеймса Бонда Дэниел Крэйг в последний раз сыграл в фильме "Не время умирать", премьера которого состоялась в сентябре 2021 года. Таким образом, британец снимался в фильмах о шпионе почти 15 лет.