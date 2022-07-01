Новости мира: пассажиров круизного лайнера в порту Гранд-Терк эвакуировали из-за пожара

Пассажиров круизного лайнера пришлось эвакуировать из-за пожара. На борту находились 2 500 гостей и почти 1 000 человек персонала. Пламя заметили, когда лайнер Carnival Freedom пришвартовался у британских островов в порту Гранд-Терк. Огонь вырывался из выхлопной трубы. Часть конструкции не выдержала и обрушилась на верхнюю палубу. С пожаром удалось быстро справиться. Пострадавших нет. За пассажирами отправили другой лайнер, который вернет туристов во Флориду. В качестве компенсации каждому выделят по 100 долларов, которые можно будет потратить на борту.

В Перу рыбаки, отчаявшись выйти в море после разлива нефти, попросили помощи у Святого Петра. Статую покровителя всех рыбаков погрузили на лодку и с молитвами омыли морской водой. Надежды на местные власти нет, так как справиться с экологической катастрофой не могут с начала года. В январе при разгрузке танкера в море попало почти 12 тонн нефти. И в этом месте добычу рыбы запретили.

В Австралии учителя требуют повышения зарплаты. На забастовку в Сиднее вышли 20 000 с лишним человек. И такое происходит впервые за 25 лет. Ранее правительство заявило, что намерено проиндексировать выплаты в этом году на 3%. Но предложение трудящихся не устроило. Преподаватели потребовали не менее 5%, а лучше – 7,5%.

В Германии освистали вице-канцлера из-за антироссийских санкций. 1 000 жители города Шведт, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод, выступили против отказа от российского сырья. Люди опасаются, что из-за рестрикций у предприятия возникнут финансовые проблемы. Представители профсоюза заявили, что не понимают, как завод может работать экономически хорошо без поставок сырой нефти по российскому трубопроводу "Дружба".

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