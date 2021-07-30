Перчатки останутся обязательными для персонала общепита Москвы только при готовке еды

Работники столичных ресторанов и кафе будут обязаны носить перчатки лишь во время приготовления еды и при осуществлении других технологических операций, рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Перчатки остаются обязательными только при проведении технологических операций", – заявил Немерюк.

В пятницу, 30 июля, Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве. По его словам, количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза по сравнению с пиковыми значениями июня. При этом мэр подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.