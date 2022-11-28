Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

В Кремле назвали фейками сообщения о планах России покинуть Энергодар и отвести силы от Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы украинского "Энергоатома".

Песков подчеркнул, что СМИ активно распространяют фейки, но информация не соответствует действительности. В качестве одного из доказательств в администрации президента привели заявление о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС.

Кроме того, на прошлой неделе началась работа по переводу двух энергоблоков в режим для подачи тепла жителям Энергодара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.