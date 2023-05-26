Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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16:45

Экономика

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Новости часа: Путин рассказал о смягчении уголовного законодательства для бизнеса

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Новости часа: пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ скоро подготовит идеи по смягчению уголовного законодательства для бизнеса. Об этом сообщил Владимир Путин.

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между "Савеловской" и "Боровицкой" будет закрыт 27 и 28 мая. Об этом рассказал Дептранс.

Банк России отмечает снижение зависимости экономики РФ от финансовой стабильности США. Об этом сообщили в ЦБ.

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