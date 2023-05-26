16:45Экономика
Новости часа: Путин рассказал о смягчении уголовного законодательства для бизнеса
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ скоро подготовит идеи по смягчению уголовного законодательства для бизнеса. Об этом сообщил Владимир Путин.
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между "Савеловской" и "Боровицкой" будет закрыт 27 и 28 мая. Об этом рассказал Дептранс.
Банк России отмечает снижение зависимости экономики РФ от финансовой стабильности США. Об этом сообщили в ЦБ.