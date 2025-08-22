Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, а именно – в закрытый город Саров. Там расположен Российский федеральный ядерный центр и другие важные предприятия.

У главы государства запланированы встречи с работниками предприятий и научных лабораторий. Кроме того, в графике президента стоит осмотр выставки, посвященной научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

