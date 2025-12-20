Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Владимир Путин получил корзину со свежей выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька". Владелец небольшого предприятия Денис Максимов выполнил свое обещание, которое дал накануне, обратившись к главе государства с вопросом о налоговом законодательстве во время прямой линии.

Как сообщила пресс-служба российского лидера, Путин с чаем попробовал присланные хлеб, пирожки и другую выпечку, и она ему понравилась. Напомним, в ходе эфира президент, отвечая на вопрос предпринимателя, поинтересовался качеством булочек в его пекарне и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.

