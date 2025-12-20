Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 15:30

Политика

Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Владимир Путин рассказал, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения

Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию в Гостином дворе

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

Путин на прямой линии рассказал о новых мерах поддержки молодых семей

Путин затронул более 70 тем во время прямой линии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 декабря

Путин подвел итоги года за 4 часа 27 минут

"Новости дня": Путин провел прямую линию

"Новости дня": прямая линия с Путиным длилась больше 4 часов

Владимир Путин получил корзину со свежей выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька". Владелец небольшого предприятия Денис Максимов выполнил свое обещание, которое дал накануне, обратившись к главе государства с вопросом о налоговом законодательстве во время прямой линии.

Как сообщила пресс-служба российского лидера, Путин с чаем попробовал присланные хлеб, пирожки и другую выпечку, и она ему понравилась. Напомним, в ходе эфира президент, отвечая на вопрос предпринимателя, поинтересовался качеством булочек в его пекарне и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоНаталия Шкода

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика