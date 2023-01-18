Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

Работникам оборонно-промышленного комплекса могут дать отсрочку от службы в армии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

По его словам, отсрочка лицам призывного возраста необходима из-за того, что предприятия ОПК в данный момент работают в усиленном режиме. Путин рассказал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

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