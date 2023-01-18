Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин рассказал, как во время блокады Ленинграда у его мамы украли продуктовую карточку. Об этом сообщает ТАСС.

Одну из семейных историй периода Великой Отечественной войны глава государства рассказал во время осмотра Музея обороны и блокады Ленинграда.

"У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал", – рассказал российский лидер.

Перед этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что во избежание появления жуликов продуктовые карточки каждый месяц меняли цвет.

Ранее сообщалось, что Путин почтил память защитников Ленинграда, возложив букет красных роз к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады под мелодию песни Льва Гурова "Тишина" в исполнении горниста почетного караула. В этой церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда

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