Россия требует гарантии и контроля при 30-дневном перемирии на Украине

Переговоры об урегулировании украинского конфликта продолжаются, и Россия выразила свои условия по предложенному США 30-дневному перемирию. Владимир Путин подтвердил готовность рассмотреть это предложение, однако поставил ряд важных вопросов.

Президент РФ заявил, что необходимо уточнить, как именно будут использоваться эти 30 дней. Он подчеркнул, что важно понять, как будут решаться вопросы контроля и верификации.

Политологи отмечают, что у США есть свои интересы в разрешении украинского кризиса. Несмотря на возобновление поставок оружия Украине и разведывательных данных, эксперты сомневаются в намерениях США по прекращению конфликта.

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