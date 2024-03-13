Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ

Главная цель, которую преследует Украина в своих попытках атаковать российские регионы, – если не сорвать, то помешать президентским выборам в РФ. Это происходит на фоне неудач Украины на линии соприкосновения. Об этом Владимир Путин сказал во время большого интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.

Как отметил президент РФ, Украина не достигла ни одной из целей, которую она ставила перед собой в 2023 году, инициатива полностью перешла к ВС РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.