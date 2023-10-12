Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

Владимир Путин предложил внести участников специальной военной операции и членов их семей в список на субсидии для газификации. Об этом он заявил на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. В этот перечень должны войти также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающих детей-инвалидов.

Государство уже субсидирует расходы на газификацию частных домов, оказывая адресную помощь гражданам в покупке оборудования и проведении работ на земельном участке. Этой возможностью воспользовались уже более 52 тысяч россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.