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12 октября, 07:45

Общество

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

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Владимир Путин предложил внести участников специальной военной операции и членов их семей в список на субсидии для газификации. Об этом он заявил на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. В этот перечень должны войти также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающих детей-инвалидов.

Государство уже субсидирует расходы на газификацию частных домов, оказывая адресную помощь гражданам в покупке оборудования и проведении работ на земельном участке. Этой возможностью воспользовались уже более 52 тысяч россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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