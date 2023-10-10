Москва выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС граждане РФ – Песков

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Российская сторона предпринимает усилия для выяснения ситуации с заложниками, находящимися у ХАМАС, среди которых могут быть граждане РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва находится в контакте с палестинцами.

"Действительно, была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников", – уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что контакты с палестинским движением осуществляются для того чтобы выяснить правдивость этих данных и дальнейшую судьбу этих людей.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты как с Израилем, так и с Палестиной. Российская сторона, продолжил он, будет стремиться помочь поиску путей урегулирования.

Речь идет о контактах на разных, в том числе и на высоком, уровнях, уточнил представитель он.

"Но одновременно с этим у нас есть и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве", – отметил Песков.

В этой связи Москва поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта, пояснил он.

Сейчас известно о двух погибших граждан РФ в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Российское диппредставительство не обладает информацией о наличии россиян среди заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

Представитель ХАМАС Хусам Бадран также не смог подтвердить присутствие граждан России среди заложников. По его словам, на данный момент есть только неподтвержденные данные.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле.

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