Путин назвал АЭС российского производства самыми безопасными в мире

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Атомные электростанции (АЭС), разработанные в России, – самые безопасные в мире, заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"После "Фукусимы" мы очень много внимания уделили безопасности. По сути, атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире, потому что наши специалисты придумали такую систему обеспечения безопасности, которую можно наращивать вообще до бесконечности", – сказал российский лидер.

По его словам, это признает и международное сообщество. Президент добавил, что атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом. Он подчеркнул, что специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах. Это примерно 80% мирового рынка.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль. Он сообщил, что ЕС продолжает пытаться ввести рестрикции. Однако, подчеркнул он, у блока ничего не выйдет, так как это противоречит венгерским национальным интересам.

В августе Москва и Будапешт подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Благодаря этому появится возможность начать производство энергетического оборудования.

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