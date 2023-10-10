МИД РФ не ожидает снижения напряженности в зоне палестино-израильского конфликта

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Снижения напряженности между Израилем и Палестиной в ближайшее время не ожидается. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.

"Особое внимание уделяем вопросам безопасности россиян, которые находятся в Палестине и Израиле, ориентируем наших дипломатов, наши загранучреждения, дипломатические и консульские представительства на поддержание с гражданами России плотных контактов", – подчеркнула она.

По словам представителя ведомства, российская сторона в координации с партнерами в регионе прилагает усилия для сокращения угрозы жизни и здоровья соотечественников.

Вместе с этим Захарова добавила, что Москва изучает вопрос об эвакуации граждан РФ, которые в настоящее время пребывают в зоне боевых действий на палестинских территориях. Представитель МИД напомнила, что российские и зарубежные авиакомпании продолжают осуществлять рейсы из Израиля, которыми могут воспользоваться все те, кто хочет покинуть эту страну.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова рассказала, что порядка 400 человек изъявили желание покинуть территорию сектора Газа. В российском перечне числятся в том числе граждане Украины, Белоруссии и Казахстана.

На данный момент есть данные о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Одним из них оказался 47-летний житель Балтийска Денис Беленький, переехавший в Калининградскую область в 1992 году из Риги.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий палестинской группировки в Израиле стали более 900 человек.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС