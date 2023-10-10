В МИД заявили о намерении сохранить льготные условия для получения виз гражданами ЕС

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Россия планирует сохранить льготные условия для получения отдельными категориями граждан Евросоюза (ЕС) виз для посещения РФ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"В целях поддержания контактов с гражданами Западной Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит, в отличие от европейцев, частично придерживаться положений визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз", – заявила она.

Как утверждает Захарова, льготные условия сохранятся для предпринимателей и лиц, которые участвуют в научной, культурной, спортивной деятельности.

Кроме того, льготные визы предоставят также школьникам, студентам, аспирантам и иностранным гражданам, близкие родственники которых живут в РФ, а еще водителям-дальнобойщикам и членам поездных бригад.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для некоторых категорий граждан Евросоюза (ЕС), в том числе и для парламентариев. Предложение по льготным ставкам для оформления виз РФ могут отменить для граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.

Именно в этих странах власти решили в одностороннем порядке приостановить действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, включая использование повышенных ставок визовых сборов. По информации законопроекта, теперь с граждан ЕС всех категорий могут требовать оплатить визовые сборы.

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