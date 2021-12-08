Правительство выделит более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

14:15
Бюджетникам поднимут зарплату. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр поручил министрам профильных ведомств проконтролировать, чтобы деньги дошли до людей во всех регионах.
"Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены", – сказал Мишустин.
Также стало известно, что правительство направит 14 миллиардов рублей дополнительно на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Это новая мера поддержки, она заработала по инициативе президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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