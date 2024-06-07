07 июня, 17:45Экономика
Президент России сделал несколько заявлений на полях ПМЭФ
Москва 24 составила список важных заявлений Владимира Путина с ПМЭФ-2024.
Президент России выдвинул следующие тезисы:
- К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц;
- В России создадут комфортные и доступные условия для внутренних путешествий;
- Для малых и средних предприятий разработают новые меры поддержки;
- Бизнесу могут начать бесплатно передавать землю из-под свалок, если предприниматели их ликвидируют.