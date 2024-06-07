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07 июня, 17:45

Экономика

Президент России сделал несколько заявлений на полях ПМЭФ

Президент России сделал несколько заявлений на полях ПМЭФ

Москва 24 составила подборку заявлений Путина на ПМЭФ-2024

Путин сделал ряд важных заявлений на ПМЭФ-2024

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Москва 24 составила список важных заявлений Владимира Путина с ПМЭФ-2024.

Президент России выдвинул следующие тезисы:

  1. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц;
  2. В России создадут комфортные и доступные условия для внутренних путешествий;
  3. Для малых и средних предприятий разработают новые меры поддержки;
  4. Бизнесу могут начать бесплатно передавать землю из-под свалок, если предприниматели их ликвидируют.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
властьэкономикатуризмвидеоРоман КарловКсения Чепенко
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