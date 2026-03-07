Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Глава государства еще раз выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи и его семьи, а также многочисленными жертвами в результате израильско-американской агрессии.

Путин отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами государств Персидского залива. Президенты договорились продолжить контакты Москвы и Тегерана по различным каналам.

