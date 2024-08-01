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01 августа, 23:15

Политика

Путин встретил освобожденных в результате обмена россиян у трапа самолета

Путин встретил освобожденных в результате обмена россиян у трапа самолета

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Восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО, вернулись на Родину. Их доставили бортом специального летного отряда "Россия". В аэропорту Внуково россиян встречал лично Владимир Путин.

Вдоль красной дорожки выстроился почетный караул. Россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств в ущерб безопасности страны, сообщили в ФСБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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