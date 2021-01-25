В Нью-Йорке жильцы элитного комплекса подарили уборщице пентхаус

Женщине Розе, проработавшей 20 лет в одном элитном комплексе, подарили роскошные апартаменты. На пентхаус скинулись добрые жильцы. Они узнали, что женщина осталась без работы из-за пандемии и решили отблагодарить ее за долгие годы безупречной работы.

Розе устроили сюрприз – сказали, что нужно убрать жилье перед продажей, а когда та пришла, вручили ключи от нового дома. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.