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Новости

25 января 2021, 07:45

В мире

В Нью-Йорке жильцы элитного комплекса подарили уборщице пентхаус

В Нью-Йорке жильцы элитного комплекса подарили уборщице пентхаус

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Женщине Розе, проработавшей 20 лет в одном элитном комплексе, подарили роскошные апартаменты. На пентхаус скинулись добрые жильцы. Они узнали, что женщина осталась без работы из-за пандемии и решили отблагодарить ее за долгие годы безупречной работы.

Розе устроили сюрприз – сказали, что нужно убрать жилье перед продажей, а когда та пришла, вручили ключи от нового дома. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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