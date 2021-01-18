Кнопки вызова контролеров-кассиров могут разместить на станциях метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Кнопка вызова контролеров-кассиров появилась на станции метро "Пушкинская", сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Ожидается, что в будущем такие кнопки разместят на других станциях подземки.
Если у пассажира возникнут сложности с покупкой билета в автомате или при проходе через турникет, позвать сотрудников подземки можно будет просто нажав на кнопку.
Кнопки находятся на каждом билетном автомате и на кабине дежурного у турникетной линейки.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года у пассажиров столичной подземки появится возможность использовать виртуальную карту "Тройка" на своих смартфонах. Этот сервис уже тестируется для Android. Через какое-то время "Тройкой" сможет стать любой носитель с RFID-чипом, даже пропуск на работу.
Приобрести все типы проездных билетов можно в приложении "Метро Москвы". Это же приложение позволяет пользователям управлять балансом в режиме онлайн, больше не переживая за потерю карты.
В московском метро также можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.
Ранее в приложении появилась возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Кроме того, Ликсутов анонсировал внедрение нового сервиса MaaS, который объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг.
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