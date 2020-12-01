Зарплата победившей на выборах костромской уборщицы выросла в десять раз

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Председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов рассказал, как изменилась зарплата избранной главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщицы Марины Удгодской.
По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос приблизительно в десять раз. "Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", – сказал Громов "Московскому комсомольцу".
При этом председатель отметил, что, учитывая популярность Удгодской, собирается выдвинуть ее кандидатуру на выборы в Госдуму.
Угодская до этого убиралась в здании местной администрации, однако в сентябре победила на местных выборах. Позже она призналась, что была техническим кандидатом, чтобы создать видимость конкуренции действующему главе поселения.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в ситуации с победой Удгодской, так как она выполнила все требования для регистрации, а нарушения при подсчете голосов отсутствовали.
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