Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения мигрантов на стройки

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос по организации упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов на стройки. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений правительству РФ и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" рассмотреть вопрос упрощенного привлечения к строительно-монтажным работам работников, которые не являются гражданами России. Также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы. Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.
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