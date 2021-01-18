Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения мигрантов на стройки

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос по организации упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов на стройки. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений правительству РФ и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" рассмотреть вопрос упрощенного привлечения к строительно-монтажным работам работников, которые не являются гражданами России. Также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы. Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.