Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов с января

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Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал о новых мерах ответственности для автомобилистов, которые вступят в силу с января. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Так, одна из норм касается оставления разукомплектованных или брошенных автомобилей. Владельцам таких транспортных средств вынесут предупреждение или оштрафуют на сумму в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Ранее наказание и размер ответственности по подобным нарушениям регулировали муниципальные власти.

"Однако такой подход оказался неэффективен, поэтому новая статья КоАП легко восполнит этот пробел", – заявил Редин.

Кроме того, доработанная версия кодекса вводит штрафы за мойку авто в запрещенных местах (до 2 тысяч рублей), остановку на газонах, цветниках и иных областях, занятых зелеными насаждениями (1,5 – 4 тысячи рублей) и за стоянку или проезд по детской площадке (2 – 5 тысяч рублей).

Помимо названных мер, в Кодексе об административных правонарушениях изменилась периодичность техосмотра для машин в зависимости от новизны. За получение фальшивой диагностической карты автомобилисты могут заработать штраф в размере 5 – 10 тысяч рублей.

В 2021 году заново регистрируемые автомобили получат полностью электронные ПТС, на руки владельцы будут получать только выписку. Кроме того, в РФ продолжится внедрение европротокола при оформлении случаев ДТП.

