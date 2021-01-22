В Москве до конца года увеличат количество парковочных мест для резидентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу 2021 года в Москве будет насчитываться 800 парковочных мест для резидентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"76% москвичей, живущих в зоне действия платных парковок, считают, что резидентные разрешения помогают проще находить парковку у дома. С начала года уже получено 68 заявок на организацию новых мест. Сейчас в городе 300 парковочных мест для резидентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что оставить заявку можно по адресу resident@transport.mos.ru.

Ранее москвичи пожаловались на нехватку парковочных мест из-за каршеринга. Особенно возмущаются владельцы резидентских мест, которые не могут припарковать свою машину.