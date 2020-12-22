Кнопки открытия дверей включат в поездах на Филевской линии метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кнопки открытия дверей в поездах, которые курсируют на Филевской линии метро и МЦК, возобновят работу 23 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Дело в том, что весной мы ввели автоматический режим открытия дверей, чтобы вам не приходилось лишний раз прикасаться к поверхностям. Однако сейчас на улице похолодало и двери, открываясь одновременно, запускают в салон холодный воздух", – говорится в сообщении.
В департаменте также напомнили о важности ношения защитных масок и перчаток в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что в будущем году МЧС может получить одноименную станцию Московского метрополитена. В честь спасателей может быть названа станция метро в Давыдкове.
Проект новой станции премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
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