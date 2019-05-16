Задержан мужчина, перечисливший террористам 50 миллионов рублей

В Москве задержали мужчину, который перечислил террористам 50 миллионов рублей. По данным ФСБ, 26-летний Георгий Гуев с января 2015 года собирал деньги для финансирования запрещенной в России организации "Исламское государство".

Также подозреваемый отправлял деньги основателю исламского фонда, объявленного в розыск за терроризм. Спецслужба отмечает, что все суммы обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений.

Во время обысков дома у задержанного обнаружили экстремистскую литературу, значительное количество банковских карт и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов-террористов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.