Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по хоккею одержала четвертую победу в групповом раунде чемпионата мира, разгромив команду Италии. Встреча завершилась со счетом 10:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской команды.

По дублю оформили Евгений Кузнецов (14 и 21 минуты) и Евгений Дадонов (34, 46). Также отметились Никита Зайцев (1), Динар Хафизуллин (9), Александр Овечкин (17), Илья Ковальчук (27), Михаил Григоренко (37) и Никита Кучеров (45).

Сборная России имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе.

До этого российская сборная обыграла Норвегию, Австрию и Чехию. В следующем матче россияне будут противостоять команде Латвии. Игра намечена на субботу, 18 мая.

В ЧМ-2019 участвуют 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из них. Финал состоится 26 мая.