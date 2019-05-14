Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

14 мая, 00:04

Главная / Истории /

Как Россия победила Чехию в матче ЧМ

Бог любит троицу: как Россия победила Чехию в матче ЧМ
спорт

13 мая сборная России по хоккею провела третий матч в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии. Соперником команды Ильи Воробьева стала сборная Чехии, которую российские хоккеисты обыграли со счетом 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "красная машина" смела одного из принципиальных конкурентов в группе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Результаты первых двух игр сборной России на чемпионате мира оказались довольно ожидаемыми. В стартовом матче отечественные хоккеисты без особых проблем разгромили команду Норвегии со счетом 5:2. Затем российская сборная проехалась по команде Австрии - 5:0. Однако первым по-настоящему серьезным соперником должна была стать Чехия. Именно эта команда считалась одним из конкурентов в битве за медали на нынешнем чемпионате мира.

Читайте также

И команда Милоша Ржиги этот статус вполне оправдывала. Как и сборная России, она одержала две победы в двух матчах. Более того, в первом же поединке с серьезным преимуществом одолела действующих чемпионов мира: сборная Швеции уступила чехам со счетом 2:5. Норвегия пострадала еще сильнее – 2:7 от хоккеистов Милоша Ржиги. Но продлить победную серию сборной Чехии не удалось.

Российские хоккеисты сразу начали встречу с активной игры на чужой половине площадки. Подопечные Милоша Ржиги были не против такого развития события и старались поймать наших игроков на контратаках. Но получилось поймать именно чехов. На 14-й минуте Иван Телегин у борта классно отобрал шайбу, отпасовал на Динара Хафизуллина, а тот выдал идеальную передачу под бросок Сергею Андронову. Нападающий ЦСКА оказался точен.

Во втором периоде сборная России продолжила оказывать давление на ворота Патрика Бартошака. Особенно хорошо сработала связка Никита Кучеров – Никита Гусев. Несколько опасных подходов было в исполнении этих игроков, однако Бартошак всякий раз выручал свою команду. Но, наконец, на 33-й минуте сборной России удалось забросить вторую шайбу. Кучеров прошел по левому флангу, отдал передачу в центр на Гусева, а новоиспеченный игрок "Вегаса" красиво переиграл вратаря сборной Чехии.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

После этого гола команда Милоша Ржиги во что бы то ни стало должна была вернуться в игру. Поэтому вплоть до перерыва у защитников российской сборной и, в особенности, у Андрея Василевского было много работы. Но в третьем периоде ее стало еще больше. Несмотря на это, российский вратарь был в этот вечер абсолютно непробиваем. Даже при том, что против подопечных Ильи Воробьева сыграли спорные двухминутные удаления Ивана Телегина и Артема Анисимова.

Сборная России все-таки смогла дожать своего соперника. Чехи пошли ва-банк и сняли с ворот Бартошака. Однако попытки хоккеистов Милоша Ржиги не увенчались успехом и никак не помогли изменить сложившуюся ситуацию. Зато это помогло российским спортсменам закрепить положительный результат в матче. Меньше чем за минуту до финальной сирены Никита Гусев забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, отечественные хоккеисты одержали третью победу кряду и временно возглавили группу B. Для России все станет ясно в матче с другими ключевыми соперниками по группе – Швейцарией и Швецией. Но уже сейчас очевидно, что команда Ильи Воробьева вряд ли упустит свое и не сможет выйти из группы. Однако что будет в плей-офф – загадывать пока рано.

Фехретдинов Тимур

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать