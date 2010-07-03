Сборная России разгромила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России одержала третью победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. На этот раз подопечные Ильи Воробьева разобрались с командой Чехии – 3:0.

В составе россиян отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Букмекеры заранее отдавали преимущество российской команде. Накануне наши хоккеисты разгромили команду Австрии – 5:0. В следующем матче 15 мая россиянам будет противостоять сборная Италии.

В ЧМ-2019 участвуют 16 команд. Они разделены на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из них. Финал состоится 26 мая.