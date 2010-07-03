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15:26

Россия разгромила Австрию в матче ЧМ по хоккею

спорт

15:26

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. На 13-й минуте матча Евгений Дадонов забросил первую шайбу в ворота противников.

На 35-й минуте Никита Кучеров удвоил перевес российской сборной, а вскоре Иван Телегин забил австрийцам третью шайбу. Отмечается, что для Телегина этот матч стал дебютным на турнире.

Кроме того, на 41-й минуте игры успех российских хоккеистов очередной шайбой закрепил Евгений Дадонов. А спустя еще четыре минуты Илья Ковальчук нанес пятый результативный удар по воротам соперников.

Для россиян эта победа на турнире стала второй подряд. 10 мая они одолели норвежцев со счетом 5:2.

13 мая российские хоккеисты встретятся на льду с соперниками из Чехии. В дальнейшем сборной РФ предстоит сыграть с Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них. Финал состоится 26 мая.

спорт

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