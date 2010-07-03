Россия обыграла Норвегию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира по хоккею, который стартовал 10 мая в Словакии.

Встреча группы В, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Шайбы забросили Евгений Дадонов (9 и 30-я минута), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42).

У сборной Норвегии шайбы забросили Томас Валькве Ольсен (57) и Йонас Холес (58).

12 мая Россия сыграет с австрийской командой, а 15 мая российские хоккеисты встретятся на льду с Чехией.

Также сборной РФ предстоит сыграть с Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них. Финал состоится 26 мая.