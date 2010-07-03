МЭШ запустила сервис для самоподготовки учеников к итоговым контрольным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый сервис для учеников и родителей запустила "Московская электронная школа". Теперь там можно готовиться к итоговым контрольным работам, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.
"В библиотеку МЭШ включены образцы заданий, которые ученикам предстоит выполнить в классе", – пояснил мэр. По его словам, "с помощью этого тренажера ребята могут освежить и оценить свои знания".
Как уточнил Собянин, выполнить контрольные работы для тренировки можно неограниченное число раз. Мэр пожелал столичным школьникам удачи при написании контрольных и выразил надежду, что новый сервис поможет им "получить пятерки за итоговые контрольные работы".
Городской медийный образовательный проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ включает более 35 тысяч электронных сценариев уроков, а также электронные дневники, пособия, тестовые задания и журнал оценок. Библиотеку МЭШ формируют сами учителя, загружая в нее учебные материалы.
В конце марта "Московскую электронную школу" пополнили новые материалы из архивного фонда столицы. Это – 190 документов о московских бульварах и парках, а также о водоснабжении города в начале XX века.
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