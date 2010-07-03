ТПП оценила возможную отмену налоговых льгот для мелких магазинов

Отмена специального налогового режима для небольших торговых точек, в которых продают маркированные товары, в первую очередь негативно отразится на продавцах обуви, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.
"Оцифровка обуви ни к чему хорошему в данный момент не приведет, кроме того, что люди будут вынуждены закрывать свои маленькие магазины, развозную торговлю и так далее", – сказал Скляр РИА Новости.
По его словам, на данный момент отсутствует доступная статистика по целям вывода из тени из-за ввода онлайн-касс.
"Сколько бизнеса открылось благодаря онлайн-кассам – неизвестно", – отметил он.
Скляр подчеркнул, что в табачной отрасли не так много малого бизнеса. Специалист отметил, что в первую очередь это ударит именно по торговцам обувью.
Ранее сообщалось, что российские бизнесмены предупредили о риске массового закрытия несетевых магазинов, торгующих табаком, одеждой и обувью. Это связано с предложением министерства финансов запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров.
Ведомственный проект поправок в Налоговый кодекс раскритиковали "Опора России" и Ассоциация малоформатной торговли. В своем обращении к вице-премьеру Антону Силуанову организации подчеркнули, что изменения помешают небольшим торговым точкам применять специальные режимы налогообложения.
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