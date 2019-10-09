Форма поиска по сайту

09 октября 2019, 07:15

Жители Ховрина жалуются на заторы по всему району

Жители Ховрина возмущены нескончаемыми заторами в районе. Они говорят, что не могут уехать на работу, движение затруднено даже там, где раньше никаких проблем не было. Люди выходят из автобусов прямо на проезжую часть и идут пешком.

Причина плотного трафика – работы по благоустройству района. Ховрино превратилось в огромную строительную площадку.

Когда дороги станут свободными? И как изменится район после капитального ремонта? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

