В Париже и пригороде образовались заторы в 300 километров

12:39
12:39
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Фото: depositphotos/dimaberkut
В Париже и его пригороде образовались дорожные заторы длиной почти в 300 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей региона Иль-де-Франс.
В пятницу, 13 сентября, во Франции проходит забастовка работников транспорта. Ограничена работа автобусов и трамваев. Открыты лишь шесть из 16 линий парижского метро. Линии 1 и 14, работающие в автоматическом режиме без машинистов, замедлили график. Закрыты станции, ближайшие к вокзалам, из-за чего происходит отмена междугородних поездов.
Не поддерживается расписание городских электричек RER линий "А" и "В". Французы вынуждены либо переносить свои поездки, либо несколько часов ждать своего рейса, либо искать альтернативные маршруты передвижения. Чтобы добраться до работы, парижане также выбирают велосипеды и самокаты.
Забастовка направлена против пенсионной реформы, которая, как опасаются профсоюзы, затронет интересы водителей городского транспорта. Активисты также указывают на тяжелые условия работы машинистов в метро, а также на наличие ночных смен в определенные дни.
В феврале этого года профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал трудящихся выйти на улицы, чтобы выразить недовольство "чрезвычайно социальной ситуацией" в стране. В числе требований активистов – повышение минимальной оплаты труда на 20 процентов, равная зарплата для женщин и мужчин, проведение налоговой и экологической реформ, развитие государственных служб. Демонстрации проходили в Париже, Лилле, Лионе, Бордо, Марселе.
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