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12:43

Россиян предупредили о возможных беспорядках во Франции 3 августа

за рубежом безопасность

12:43

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Фото: ТАСС/AP Photo/Michel Euler

МИД РФ предупредил российских туристов о возможных беспорядках в Париже в субботу, 3 августа. Они связаны с очередной акцией протеста "желтых жилетов". Предупреждение распространил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

"3 августа в Париже в 09:00 на Елисейских полях манифестация движения "желтые жилеты". Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог, возможны уличные беспорядки", – сказано в сообщении, опубликованном в микроблоге ДСКЦ в Twitter.

Акции протеста во Франции начались 17 ноября 2018 года в ответ на решение властей повысить налоги на топливо. Вскоре они переросли в одни из самых жестоких в стране за последние годы. Проходят акции по субботам. Демонстранты выкрикивают лозунги с критикой политики президента Франции Эммануэля Макрона и устраивают стычки с полицией. Первая акция собрала 282 тысячи участников.

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за рубежом безопасность

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