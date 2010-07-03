Россиян предупредили о возможных беспорядках во Франции 3 августа

МИД РФ предупредил российских туристов о возможных беспорядках в Париже в субботу, 3 августа. Они связаны с очередной акцией протеста "желтых жилетов". Предупреждение распространил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.
"3 августа в Париже в 09:00 на Елисейских полях манифестация движения "желтые жилеты". Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог, возможны уличные беспорядки", – сказано в сообщении, опубликованном в микроблоге ДСКЦ в Twitter.
#Франция – 3 августа в г. #Париж в 9.00 (местн. вр.) на Елисейских полях манифестация движения «желтые жилеты»; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки pic.twitter.com/c2vQjszS02
Акции протеста во Франции начались 17 ноября 2018 года в ответ на решение властей повысить налоги на топливо. Вскоре они переросли в одни из самых жестоких в стране за последние годы. Проходят акции по субботам. Демонстранты выкрикивают лозунги с критикой политики президента Франции Эммануэля Макрона и устраивают стычки с полицией. Первая акция собрала 282 тысячи участников.
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