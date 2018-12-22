Около 30 человек задержали во время протестов в Париже

Фото: АР/Kamil Zihnioglu

Парижские полицейские 22 декабря задержали по меньшей мере 30 человек в ходе протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что трое из общего числа задержанных были арестованы. За правопорядком в ходе митингов по всей стране следят около четырех тысяч жандармов, включая более 1,2 тысячи – во французской столице.

Волна манифестаций охватила Пятую республику 17 ноября. Нынешняя акция стала шестой по счету. Участники масштабных акций протеста выступают против повышения цен на бензин. Демонстрации сопровождаются массовыми погромами и поджогами автомобилей.

На минувшей неделе стало известно, что BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. По словам журналистки компании ее "редакция требует крови".

