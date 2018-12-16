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16 декабря, 14:10

BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции

за рубежом

16 декабря, 14:10

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Фото: AP/Kamil Zihnioglu

Редакция Русской службы BBC попросила сотрудников найти любые доказательства "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции. Об этом журналистка компании рассказала в переписке с корреспондентом РИА Новости.

Сотрудница BBC пыталась узнать, связана ли Москва с протестами в Париже. Узнав, что никого из россиян не видели среди митингующих, она предположила, что на событиях во французской столице могут наживаться представители бизнеса.

Журналистка пояснила, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать вмешательство РФ.

Волна протестов против повышения цен на бензин и сложившейся социальной ситуации в стране захлестнула Францию 17 ноября. Акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, разрушениями магазинов и поджогами машин.

На минувшей неделе французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Пятой Республики начал расследование о якобы причастности России к акциям "желтых жилетов". В Кремле подобные утверждения назвали клеветой.

за рубежом

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