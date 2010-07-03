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Москва 24

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20 июля, 23:01

В Парке Горького 30 тысяч человек дрались на тортах

город досуг

20 июля, 23:01

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Фото: Москва 24

Более 30 тысяч человек приняли участие в битве тортов, которая проходила в Парке Горького на Пушкинской набережной. Об этом Агентству "Москва" рассказали организаторы мероприятия.

Участников делили на две команды и предоставляли бесплатные защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий. Предварительной регистрации и платы за участие в состязании не требовалось, оно проходило с 12:00 до 17:00. Победители получили бесплатные билеты в кино.

Сопровождали битву профессиональные комментаторы, музыкальное сопровождение обеспечил DJ Александр Нуждин.

Всего в Парк Горького в субботу, 10 июля, пришли около 78 тысяч человек. Там проходило 17 мероприятий, в их числе – музыкальный концерт и лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show.

Ранее сообщалось, что россияне побили рекорд по потреблению сладкого. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, показатель потребления сладкого составил более 25 килограммов на человека.

В Парке Горького отметили Международный день торта

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город досуг

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