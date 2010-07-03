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Происшествия

21:24

Превышения радиации в поезде Берлин – Москва не обнаружили

происшествия

Видео: Агентство "Москва"

Эксперты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда, который прибыл на Белорусский вокзал из Берлина. Уровень радиации – в пределах нормы, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Проверка завершена. По итогам проведенных экспресс-анализов превышение уровня радиационного фона не выявлено", – заявил представитель экстренных служб.

По результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было, сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ.

До этого в СМИ появилась информация, что в купе и туалете в одном из вагонов поезда на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации.

Ранее сообщалось, что в городе Мариинск Кемеровской области суд на месяц закрыл детский сад № 9 "Аленка" из-за четырехкратного превышения там нормы концентрации радиоактивного газа радона. Нарушение выявили сотрудники местного Роспотребнадзора.

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