Москвичи жалуются на старую развязку на пересечении Липецкой улицы и МКАД

Столичные автомобилисты просят решить транспортную проблему на пересечении Липецкой улицы и МКАД, передает телеканал Москва 24. По мнению экспертов, нескончаемые заторы на этом участке возникают из-за так называемой клеверной развязки.

Водителям приходится вставать пораньше, чтобы успеть "проскочить" до часа пик, когда движение на развязке почти останавливается. "Всегда тут такие пробки, по утрам особенно! И начинается очень далеко – от Расторгуево примерно", – рассказал один из автомобилистов. "М4 – дорога самая загруженная, нужно делать развязку. Развязка тут нужна!" – заявили другие водители, которые по утрам не менее часа проводят в автомобильных "очередях".

Устаревшую клеверную развязку на этом участке обещают вскоре модернизировать. "Мы вот этот тромб сейчас транспортный снимаем, делаем полноценную развязку, расширяем и частично реконструируем Липецкую улицу", – подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он также пообещал создать дополнительные подъезды и разгонные полосы на МКАД. По словам Хуснуллина, "это будет такая важная развязка, которая синхронизирует и улицу Липецкую, и федеральную трассу".

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года реконструируют четыре развязки на московской кольцевой магистрали. Как уточнил Хуснуллин, речь идет о развязках на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Программа реконструкции МКАД реализована на 85%, отметил заммэра.