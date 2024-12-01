Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 17:45

Новости

Новый домик для любителей зимних купаний открыли в Серебряном бору

Новый домик для любителей зимних купаний открыли в Серебряном бору

Выставка абстрактного искусства проходит в московском ГУМе

Фестиваль "Московское чаепитие" проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

В столичном Парке Горького стартует 93-й ледовый сезон

Спасатели вытащили из пруда кота, завернутого в пакет и обмотанного скотчем

"Киноулица": Элеонора Шашкова

Собянин: более 60 км дорог построено в Москве с начала 2024 года

Новости мира: протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

Фестиваль "Московское чаепитие" проходит на Тверской площади в столице

Москвичам рассказали о погоде в начале декабря

Новый комфортабельный домик для любителей зимнего купания открыли 1 декабря в Серебряном бору. Там находится старейший в Москве клуб закаливания и зимнего плавания. Он появился более 60 лет назад.

До этого посетители располагались в помещении, которое было переоборудовано из троллейбуса. Постройка не отвечала требованиям безопасности и не могла обеспечить комфортные условия для спортсменов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика