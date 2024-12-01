Новый домик для любителей зимних купаний открыли в Серебряном бору

Новый комфортабельный домик для любителей зимнего купания открыли 1 декабря в Серебряном бору. Там находится старейший в Москве клуб закаливания и зимнего плавания. Он появился более 60 лет назад.

До этого посетители располагались в помещении, которое было переоборудовано из троллейбуса. Постройка не отвечала требованиям безопасности и не могла обеспечить комфортные условия для спортсменов.

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